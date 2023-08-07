Осы и шершни – враги или друзья человека

елена куприянова

Дай бог написавшему придурку жить спокойно, чтобы туалет, который он посещает превратился в огромное осинное гнездо, осы очень любят там гнездиться, чтобы над тонким потолком над его кроватью всю ночь гудели и ползали осы . Надеюсь у него не жизнь будет а малина вместе с любимыми осами