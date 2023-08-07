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Осы и шершни – враги или друзья человека

Осы и шершни – враги или друзья человека

Если вы относитесь к той группе садоводов-дачников, которые при одном упоминании этих жалящих насекомых брезгливо морщат нос и тут же советуют проверенные средства избавления от ос и шершней, наш материал для вас.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Всё правильно: осы и шершни - это друзья !!!
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12 час.
елена куприянова
Дай бог написавшему придурку жить спокойно, чтобы туалет, который он посещает превратился в огромное осинное гнездо, осы очень любят там гнездиться, чтобы над тонким потолком над его кроватью всю ночь гудели и ползали осы . Надеюсь у него не жизнь будет а малина вместе с любимыми осами
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11 час.
Том Веселый
Спасибо.
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8 час.

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