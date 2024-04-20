Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Не бойся, я с тобой

Не бойся, я с тобой

Манипуляторы всегда действуют через эмоции и чувства. Три самых сильных – это жадность (зависть), лесть (тщеславие) и страх.

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Комментарии
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Александр
А с чего ты взял,что подход разный? Так &quot;Многонационал&quot; пишет? Или &quot;Царь -град&quot;?И,даже,если разный,то и бороться надо с этим явлением,а не вопить &quot;всех не русских вон из страны&quot;.
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13 час.
ВераВерная
Так вот и давайте оставаться людьми...и посадим деревья, в тени которых будут сидеть наши внуки.
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12 час.
Виктор Гайдуков
Хороший вопрос...
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8 час.

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