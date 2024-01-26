Защитник "Северстали" Барберио об Овечкине: неудачные отрезки случаются у всех

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" Марк Барберио выразил уверенность в том, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Грецтки и обойдет его в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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