Защитник "Северстали" Барберио об Овечкине: неудачные отрезки случаются у всех

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" Марк Барберио выразил уверенность в том, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Грецтки и обойдет его в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).