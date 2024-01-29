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Зарубежные заказчики проявляют интерес к иранскому эсминцу Dena, совершившему кругосветное плавание

Зарубежные заказчики проявляют интерес к иранскому эсминцу Dena, совершившему кругосветное плавание

Многие зарубежные страны заинтересовались покупкой эсминца иранского производства Dena, который в прошлом году совершил кругосветное плавание в составе 86-й флотилии Ирана, об этом агентству Tasnim News рассказал командующий ВМС КСИР контр-адмирал Шахрам Ирани.

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