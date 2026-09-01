Семь человек пострадали в школе Канска из-за распыления газового баллончика

Семь человек пострадали в школе в Канске (Красноярский край) из-за распыления газового баллончика. Об этом 1 сентября сообщил Telegram-канал «112».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев: Армения...
- Погибшего при нап...
- Глава Госкомиссии...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым