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ИА Регнум

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Семь человек пострадали в школе Канска из-за распыления газового баллончика

Семь человек пострадали в школе Канска из-за распыления газового баллончика

Семь человек пострадали в школе в Канске (Красноярский край) из-за распыления газового баллончика. Об этом 1 сентября сообщил Telegram-канал «112».

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