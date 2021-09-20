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Прага в бешенстве, как узнала с кем Россия дружит теперь. Жесткий ответ России

Прага в бешенстве, как узнала с кем Россия дружит теперь. Жесткий ответ России

Еще не стерлись из памяти те времена, когда толпы людей с просторов СНГ ехали в поисках работы в Польшу и Чехию.

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Tania Еременко
Как аукнется, так и откликнется, да ещё пить будем прекрасное немецкое пиво, а не чешское!
Наталья Иванова
Тем более, что я его не люблю...
Прохожий по жизни
Есть универсальный совет. Будь человеком и люди повернутся к тебе лицом. Или: будь человеком даже если ты и медведь. Это верно и к политикам.
Tania Еременко
Ага, "совсем наглость потеряли"...))))
Александр Виноградов
Пшеки-чхеки,оказывается есть рифма у этих народностей. Одним словом долбоёбы.Это уже не лечится.Даже пример болгародолбоёбов ничему не научил.Пэро в жопу для свободного полёту.
Наталья Иванова
Ключевая фраза: "Но, слава богу, есть гордость у наших властей"...

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