Прага в бешенстве, как узнала с кем Россия дружит теперь. Жесткий ответ России

Спички - не игрушкаПолитикаПрага в бешенстве, как узнала с кем Россия дружит теперь. Жесткий ответ России Еще не стерлись из памяти те времена, когда толпы людей с просторов СНГ ехали в поисках работы в Польшу и Чехию.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTania ЕременкоКак аукнется, так и откликнется, да ещё пить будем прекрасное немецкое пиво, а не чешское!Наталья ИвановаТем более, что я его не люблю...ПЖПрохожий по жизниЕсть универсальный совет. Будь человеком и люди повернутся к тебе лицом. Или: будь человеком даже если ты и медведь. Это верно и к политикам.Tania ЕременкоАга, "совсем наглость потеряли"...))))АВАлександр ВиноградовПшеки-чхеки,оказывается есть рифма у этих народностей. Одним словом долбоёбы.Это уже не лечится.Даже пример болгародолбоёбов ничему не научил.Пэро в жопу для свободного полёту.Наталья ИвановаКлючевая фраза: "Но, слава богу, есть гордость у наших властей"...Комментировать
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