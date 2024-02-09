Знакомство с фортами Кронштадта продемонстрирует страницы истории страны

Люди приезжают в Санкт-Петербург, чтобы увидеть его величественные архитектурные ансамбли и музеи, и часто даже не подозревают о том, какая жемчужина находится всего в 30 километрах от города на маленьком острове в Финском заливе.
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