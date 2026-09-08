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Экипаж танка Т-72Б3М поразил пункт управления БПЛА на Добропольском направлении

Экипаж танка Т-72Б3М поразил пункт управления БПЛА на Добропольском направлении

Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», совершив смену закрытой огневой позиции (ЗОП), уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении.

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