В Удмуртии 18 сентября началось голосование за депутатов Госдумы РФ

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 18 сентября началось голосование за кандидатов в депутаты в Государственную думу России девятого созыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жительница Воткин...
- Вандалы сломали п...
- Волонтёры спасли ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым