Стефон Марбери о величайшем игроке в истории: «Джордана даже не должно быть в рейтинге. Это разные миры»

«Леброн – великий игрок. Поймите меня правильно. Великий, великий игрок. Невероятный. Удивительный. Но лучше ли он, чем Майкл Джордан? Это даже не то же самое.
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