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"Спутал роли": Орбана возмутило поведение Зеленского на саммите ЕС

"Спутал роли": Орбана возмутило поведение Зеленского на саммите ЕС

Украинский лидер вёл себя на саммите ЕС не как проситель, отметил Виктор Орбан. Венгерский премьер Орбан подчеркнул, что пытался убедить остальные страны Европы "просто поддержать президента США в его мирных усилиях, а не пускаться в военные авантюры", но не удалось.

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