Китай планирует обогнать Илона Маска по количеству интернет-спутников на орбите

Китайская фирма Hongqing Technology, «дочка» производителя коммерческих ракет Landspace, подала в Международный союз электросвязи уведомление о создании группировки из 10 000 спутников, сообщает Space news.
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