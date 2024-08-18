Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Одно дело шевелить ногами, другое извилинами...Ирина Роднина уни...
  • Дмитрий Гурин
    Ну про август 99-го могу сказать точно сам там как раз служил зам. ком инженерной роты, ВВП назначили уже позже или н...Люди в приграничь...
  • человек Дубов
    Убрали данную страницу, не существует , а у меня вопрос был - у Ильхама Алиева есть вторая половина (сами прочтите по...Внимание на рубаш...

Накат в Курской области: Имел ли место "генеральский заговор"?

Накат в Курской области: Имел ли место "генеральский заговор"?

Что подвигло Украину на курскую авантюру, понять не трудно. На фоне проигрыша по всем фронтам Киеву срочно надо было поправить имидж, чтобы не потерять благосклонность Запада, который не любит иметь дело с неудачниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх