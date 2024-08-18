Накат в Курской области: Имел ли место "генеральский заговор"?

Что подвигло Украину на курскую авантюру, понять не трудно. На фоне проигрыша по всем фронтам Киеву срочно надо было поправить имидж, чтобы не потерять благосклонность Запада, который не любит иметь дело с неудачниками.
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