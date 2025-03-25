HP ZBook Ultra 14 G1a с процессорами AMD Strix Halo доступен для предварительного заказа онлайн

В то время как OEM-производители продемонстрировали множество настольных компьютеров с чипами Strix Halo от AMD, единственным ноутбуком, доступным на рынке, по крайней мере на глобальном уровне, пока является Asus ROG Flow Z13.
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