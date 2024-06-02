Ученые рассказали, как чеснок помогает бороться с бессонницей

Для улучшения качества сна достаточно положить зубчик чеснока под подушку.Многие знают, что чеснок обладает антибактериальными свойствами и часто используется для лечения простуды, однако мало кто знает, что это растение также помогает справиться с бессонницей, как сообщает портал Onet.
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