Ученые рассказали, как чеснок помогает бороться с бессонницей

Для улучшения качества сна достаточно положить зубчик чеснока под подушку.Многие знают, что чеснок обладает антибактериальными свойствами и часто используется для лечения простуды, однако мало кто знает, что это растение также помогает справиться с бессонницей, как сообщает портал Onet.