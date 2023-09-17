«Вплоть до государственной измены»: сенат США изучит решение Маска не включать Starlink в районе Крыма

Сенат США изучит отказ Илона Маска активировать по запросу украинских властей сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году, сообщил председатель комитета по вооружённым силам верхней палаты американского парламента Джек Рид.
Сенат США изучит отказ Илона Маска активировать по запросу украинских властей сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году, сообщил председатель комитета по вооружённым силам верхней палаты американского парламента Джек Рид.
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