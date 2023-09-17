МОЯ СТРАНА

6 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    "призвали" - и это все что смогли?В МИД РФ призвали...
  • Лев Добрый
    У пиндо-сранцев США, своя рубашка, всегда ближе к телу!😱👈😜👀СМИ сообщили о ре...
  • Регина Толстоброва
    Это у их женщин все плохое выставляется на показ. А у нас стесняются если  чт о не так. Наши женщины красивыми стараю...Россиянка описала...

«Вплоть до государственной измены»: сенат США изучит решение Маска не включать Starlink в районе Крыма

«Вплоть до государственной измены»: сенат США изучит решение Маска не включать Starlink в районе Крыма

Сенат США изучит отказ Илона Маска активировать по запросу украинских властей сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году, сообщил председатель комитета по вооружённым силам верхней палаты американского парламента Джек Рид.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Вот она, &quot;ДМАКРАТИЯ&quot; пиндо-сранцев в действии, если потребуется, всё смешают с дерьмом!😱👈😜👀🤪
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх