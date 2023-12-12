Преследования, запугивания, угрозы и запрет на обсуждение. Hyundai, Volkswagen и Honda обвиняют в запрете профсоюзов на заводах в США

Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности (UAW) выдвинул обвинения в несправедливой трудовой практике против Hyundai, Volkswagen и Honda, утверждая, что эти три автопроизводителя используют незаконную тактику, чтобы помешать работникам объединиться в профсоюзы и вступить в UAW.
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