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Орловские новости

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В Орловской области столкнулись мотоцикл и КАМАЗ

В Орловской области столкнулись мотоцикл и КАМАЗ

В Орловской области на автодороге Болхов — Орёл — Витебск столкнулись мотоцикл и КАМАЗ, сообщает Госавтоинспекция региона.

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