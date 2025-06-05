Цифры и прогнозы в системе образования. Число школьников в прошлом году снизилось на 9,16 тысяч и, по прогнозам, уменьшится с 18 миллионов в 2024 году до 16,3 миллиона к 2028 году.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Цифры и прогнозы в системе образования. Число школьников в прошлом году снизилось на 9,16 тысяч и, по прогнозам, уменьшится с 18 миллионов в 2024 году до 16,3 миллиона к 2028 году.
Свежие комментарии