Экс-главу керченского Следкома подозревают в растрате

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении бывшего руководителя следственного отдела по Керчи Следственного комитета РФ Дениса Захожих, подозреваемого в растрате.
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