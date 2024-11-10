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Царьград

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ФК "Краснодар" на выезде встретится с "Рубином" в рамках 15-го тура РПЛ

ФК "Краснодар" на выезде встретится с "Рубином" в рамках 15-го тура РПЛ

Между собой команды провели 24 официальных матча: на счету "быков" 17 побед, 3 ничьи и 4 поражения.ФК "Краснодар" 10 ноября на выезде встретится с казанским "Рубином".

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