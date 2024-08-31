Критическое подорожание автомобилей в России спрогнозировали эксперты

В России осенью 2024 года ожидается значительное повышение цен на новые автомобили. Этот тренд будет обусловлен несколькими ключевыми факторами, среди которых возможное увеличение утилизационного сбора, рост уровня инфляции, колебания валютных курсов и повышение ключевой ставки Центробанка.
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