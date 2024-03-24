Южный Урал скорбит со всей страной

В Челябинской области приспущены государственные флаги. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в день национального траура в память погибших в результате теракта в Подмосковье Южный Урал скорбит вместе со всей страной.
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