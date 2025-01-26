В Архангельске пройдет презентация уникальных краеведческих изданий

Всех, кто увлекается историей края, Добролюбовка приглашает на презентацию новых книг.1 февраля в 15:00 свою новую книгу «Поморье и Мурман Епимаха Могучего» представит архангельский краевед Татьяна Мельник.
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