В Госдуме призвали запретить в видеоиграх возможность «повоевать» за Третий рейх

Это вредит молодым людям и в целом России, убеждены парламентарииВ Госдуме всерьез озаботились проблемой видеоигр на тему ВОВ и намерены разобраться, почему в России продают шутеры и стратегии, в которых можно повоевать за Третий рейх, захватить СССР и отстреливать солдат Красной Армии.