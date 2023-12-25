Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

612 подписчиков

В Госдуме призвали запретить в видеоиграх возможность «повоевать» за Третий рейх

В Госдуме призвали запретить в видеоиграх возможность «повоевать» за Третий рейх

Это вредит молодым людям и в целом России, убеждены парламентарииВ Госдуме всерьез озаботились проблемой видеоигр на тему ВОВ и намерены разобраться, почему в России продают шутеры и стратегии, в которых можно повоевать за Третий рейх, захватить СССР и отстреливать солдат Красной Армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх