Трамп пообещал работать над завершением конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением украинского конфликта на состоявшемся 14 ноября гала-вечере Института политики «Америка прежде всего» в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).
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