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Трамп пообещал работать над завершением конфликта на Украине

Трамп пообещал работать над завершением конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением украинского конфликта на состоявшемся 14 ноября гала-вечере Института политики «Америка прежде всего» в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

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