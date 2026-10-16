CNN: “Republican lawmakers and officials around the country have taken steps at the state and local level to make it harder to vote this November, from enacting stricter registration requirements to adding ID restrictions to dramatically reducing early voting sites, polling places and ballot drop-boxes.
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