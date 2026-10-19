МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Формат обсуждаемого сейчас трехстороннего бизнес-форума России, США и Германии следует расширить и пригласить для участия в нем все европейские компании.
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