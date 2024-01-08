Нам бы министра культуры хорошего - в новом году

Хамить не надо, имею Право на Своё мнение!!!

Это не мнение, это соответствующий уровень образования.

Олег Самойлов

Эт верна! Благо у нас выбор есть широчайший! Зайти только в МирТесен и бери, по факту, ЛЮБОГО! Куда ни плюнь - специалист широчайшего профиля!