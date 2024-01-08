Конунг Ингвар Заветная моя мечта - чтобы писатель Юрий Поляков стал министром культуры.
Нам бы министра культуры хорошего - в новом году
Комментарии
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ТА
Тамара Аристархова
Хамить не надо, имею Право на Своё мнение!!!
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2 час.
Александр яросв
Это не мнение, это соответствующий уровень образования.
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2 час.
Олег Самойлов
Эт верна! Благо у нас выбор есть широчайший! Зайти только в МирТесен и бери, по факту, ЛЮБОГО! Куда ни плюнь - специалист широчайшего профиля!
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2 час.
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