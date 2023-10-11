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Политолог Михеев назвал слезы Кирби из-за Израиля «шоу-бизнесом по-американски»

Политолог Михеев назвал слезы Кирби из-за Израиля «шоу-бизнесом по-американски»

Российский политолог Сергей Михеев резко раскритиковал эмоциональную реакцию координатора Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на гибель людей в Израиле при нападении ХАМАС.

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