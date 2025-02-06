Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Только Победа! Не отдадим её пиндосам и фрицам с наглосаксами.Отдать всё, чтобы...
  • Владимир Алтайцев
    Учёный  идиот, ноль  в политике и военном  деле. Только  идиот может  такие  заявления  делать - " к  осени  будем в ..."К осени будем в ...
  • Tania Еременко
    От наших городов бандеровцы-нацисты оставили только трубы печные и развалины. И что мы ждём - передать Куев пиндосам?...«Удар «Орешником»...

"К осени будем в Киеве". Россия не должна пропустить эту ошибку Трампа. Китай поможет

"К осени будем в Киеве". Россия не должна пропустить эту ошибку Трампа. Китай поможет

Россия не должна пропустить ошибку Трампа, который пошёл воевать сразу с двумя геополитическими противниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Учёный  идиот, ноль  в политике и военном  деле. Только  идиот может  такие  заявления  делать - &quot; к  осени  будем в Киеве&quot;. А  уж на помощь Китая  может надеяться  только  невежда.
Ответить
20 час.
наверх