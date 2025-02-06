"К осени будем в Киеве". Россия не должна пропустить эту ошибку Трампа. Китай поможет

Россия не должна пропустить ошибку Трампа, который пошёл воевать сразу с двумя геополитическими противниками.
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