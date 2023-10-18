Воины доинкской эпохи узнавали друг друга по искусственно деформированным черепам

Безумные черепа были в моде в древности. По мнению авторов нового исследования, посвященного искусственной деформации черепа (ИДЧ), воины доколумбовой эпохи могли отличать друзей на поле боя от врагов по их намеренно деформированным черепам.
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