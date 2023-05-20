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В Белом доме заявили, что команда Маккарти сделала предложения, отбросившие назад переговоры по госдолгу

В Белом доме заявили, что команда Маккарти сделала предложения, отбросившие назад переговоры по госдолгу

Команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, которые отбросили назад переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет издание РИА Новости.

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