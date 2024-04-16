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Лунев о том, что зарплата в «Карабахе» в 5 раз ниже, чем в «Зените»: «Я себя комфортно чувствую. Хотелось остаться в Европе»

– Другая цитата: «Деньги – это не самое главное». А что главное? – Семья. Для меня комфорт семьи – приоритет.

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