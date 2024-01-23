«Челси» вышел в финал Кубка лиги во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Ливерпулем» или «Фулхэмом»

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Команда Маурисио Почеттино разгромила «Мидлсбро» во второй полуфинальной игре со счетом 6:1. В решающем матче «синие» встретятся с «Ливерпулем» либо «Фулхэмом» (2:1 в первой игре).