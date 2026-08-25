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Школьники и студенты поделились впечатлениями от Большой арктической экспедиции

Школьники и студенты поделились впечатлениями от Большой арктической экспедиции

Участники Большой арктической экспедиции поделились впечатлениями от поездки на мыс Челюскин, где столичные школьники и студенты больше десяти дней занимались исследованиями и восстановлением мемориала полярным лётчикам.

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