Школьники и студенты поделились впечатлениями от Большой арктической экспедиции

Участники Большой арктической экспедиции поделились впечатлениями от поездки на мыс Челюскин, где столичные школьники и студенты больше десяти дней занимались исследованиями и восстановлением мемориала полярным лётчикам.
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