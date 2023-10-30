Социал-демократия здорового человека. Чем может стать «Альянс Сары Вагенкнехт»?

На днях, а точнее 23 октября 2023 года, один из наиболее узнаваемых (третий по популярности, если верить опросам общественного мнения) немецких политиков, Сара Вагенкнехт, объявила о создании собственной политической силы.
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