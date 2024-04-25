Перенос строительства кораблей в России на многие годы

РБК: в кругах власти обсуждается задержка сроков строительства судов для рыбной промышленности В правительстве обсуждается возможность отсрочки сдачи кораблей для рыбного сектора, которые должны быть построены в рамках первого этапа инвестиционных квот.
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