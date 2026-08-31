Командование 10‑го армейского корпуса ВСУ освободило от должности командира 41‑й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Дзюбу из‑за провалов обороны и обвинений в жестокости и коррупции.
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Что то несуразное написано. Вы только вдумайтесь в то, что АФФТОР нацарапал! "...омандование 10-го армейского корпуса ВСУ сняло с должности командира 41‑й бригады полковника Владимира Дзюбу". Это получается, что корпусной командир запросто может снять или назначить командира бригады? У них разница в звании и должности на одну ступень!!! Может ли командир роты снять с должности командира взвода? ХРЕН ТО ТАМ!!! Здесь все тоже самое даже еще круче. Полковников назначают и снимают не ниже чем на уровне главнокомандующего, полковник это не тактическое звено, а оперативное. Кто присваивает звание ПОЛКОВНИКА? Ну уж точно не командир корпуса, тот только прапорщика или старшего прапорщика присвоить может, не более того! Господа ПЫСАТЕЛИ и АФФТОРЫ СМИ, вы хотя бы у знающих людей спрашивайте перед тем, как всякую херню писать. Вы и себя позорите и работаете на пропаганду УкРуины!