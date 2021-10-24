"Святые" говорите? Да идите вы нахрен, идиоты!

Не про вакцину, не про гнид-хохлов и не про Путина - снова "святые 90-ые" У меня есть цикл постов про "святые 90-ые" - тема неизменно вызывает интерес Вот и сейчас, чото вспомнилось, видимо трупаками из новостей навеяло, так что впитывайте, малята! ПИАНИСТ Был у меня хороший знакомый по фамилии Громов - чувак из интеллигентной семьи образованцев, сам хорошо воспитан-образован, к тому же музыкант по классу фортепьяно - мы с Лёхой с детства общались, я знал его родителей, были у нас какие-то общие интересы.