Медвежий угол

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"Святые" говорите? Да идите вы нахрен, идиоты!

"Святые" говорите? Да идите вы нахрен, идиоты!

Не про вакцину, не про гнид-хохлов и не про Путина - снова "святые 90-ые" У меня есть цикл постов про "святые 90-ые" - тема неизменно вызывает интерес Вот и сейчас, чото вспомнилось, видимо трупаками из новостей навеяло, так что впитывайте, малята! ПИАНИСТ Был у меня хороший знакомый по фамилии Громов - чувак из интеллигентной семьи образованцев, сам хорошо воспитан-образован, к тому же музыкант по классу фортепьяно - мы с Лёхой с детства общались, я знал его родителей, были у нас какие-то общие интересы.

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Наталья Андросова
Заказная статейка про наше хорошо
Надежда Андреева
чё, кошка бросила котят...? опять?)))
Катерина
Всё по спирали.
валерий иваницкий
Все верно ,подтверждаю.

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