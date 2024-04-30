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Военные новости ★ спецоперация

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Береговая охрана КНР применила водомёты против филиппинского патрульного корабля

Береговая охрана КНР применила водомёты против филиппинского патрульного корабля

Корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинского патрульного корабля береговой охраны BRP Bagacay.

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