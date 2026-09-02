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Аргументы и Факты

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В ЕК считают, что Киев останется без денег Запада в 2027 году

В ЕК считают, что Киев останется без денег Запада в 2027 году

В Еврокомиссии считают нецелесообразным ускоренное предоставление Украине средств из согласованного кредита ЕС на 90 млрд евро, считая, что оно приведет к усугублению ситуации с финансированием страны в 2027 году, сообщает Euractiv.

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