Анна Седокова сменила имидж

Певица Анна Седокова решила снова изменить свой образ и провести эксперимент с внешностью. Недавно артистка удивила поклонников новым образом, став блондинкой с помощью техники окрашивания волос AirTouch.
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