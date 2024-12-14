В уборке снега в Курортном районе задействовано 102 человека

Всего в Петербурге с последствиями циклона борется более 1000 сотрудников коммунальных служб Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин проинспектировал ход уборки снега в Курортном районе совместно с главой Александром Забайкиным, депутатом ЗакСм Александром Ходоском, а также руководителями Комитета по благоустройству Сергеем Петриченко и Жилищного комитета Денисом Удодом.