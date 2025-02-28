Победа или dogovornyak?

Александр Ляшенко Худой мир лучше доброй ссоры, это слова, а по факту, перенос войны на детей и внуков.Не надо трепаться.

Григорий Худенко Пока РФ "думает", 7 флот США "подъедет" к Одессе и проведет "сделку". Все "по -честному". Металлы редкие в земле или частые ... какая разница. Оккупация - это надолго. Конец войне в один день! Сказано - сделано.