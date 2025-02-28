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Победа или dogovornyak?

Победа или dogovornyak?

Никогда не стоит требовать от событий, чтобы они развивались ТОЛЬКО позитивно и приносили радость НЕМЕДЛЕННО.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Худой мир лучше доброй ссоры, это слова, а по факту, перенос войны на детей и внуков.Не надо трепаться.
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5 час.
Григорий Худенко
Пока РФ &quot;думает&quot;, 7 флот США &quot;подъедет&quot; к Одессе и проведет &quot;сделку&quot;. Все &quot;по -честному&quot;. Металлы редкие в земле или частые ... какая разница. Оккупация - это надолго. Конец войне в один день! Сказано - сделано.
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2 час.
Алексей Смирнов
Если появилась такая &quot;проблема&quot; как Украина, её нужно решать раз и навсегда, иначе обязательно будет повтор. пусть даже через много лет.
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52 мин.
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