Никогда не стоит требовать от событий, чтобы они развивались ТОЛЬКО позитивно и приносили радость НЕМЕДЛЕННО.
Победа или dogovornyak?
Комментарии
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Александр Ляшенко
Худой мир лучше доброй ссоры, это слова, а по факту, перенос войны на детей и внуков.Не надо трепаться.
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5 час.
Григорий Худенко
Пока РФ "думает", 7 флот США "подъедет" к Одессе и проведет "сделку". Все "по -честному". Металлы редкие в земле или частые ... какая разница. Оккупация - это надолго. Конец войне в один день! Сказано - сделано.
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2 час.
Алексей Смирнов
Если появилась такая "проблема" как Украина, её нужно решать раз и навсегда, иначе обязательно будет повтор. пусть даже через много лет.
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52 мин.
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