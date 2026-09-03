Кравцов: искусственного «выдавливания» после 9-го класса не будет

Каждый школьник в России имеет право на получение полного среднего общего образования, и никакого искусственного «выдавливания» из школ после девятого класса быть не может.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КНДР запустила ги...
- АС Новый удар нанесе...
- Новый удар нанесе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым