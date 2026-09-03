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ИА Регнум

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Кравцов: искусственного «выдавливания» после 9-го класса не будет

Каждый школьник в России имеет право на получение полного среднего общего образования, и никакого искусственного «выдавливания» из школ после девятого класса быть не может.

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