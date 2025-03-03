Бастрыкин поручил проверить ситуацию с бездомными собаками в Новосибирске

За последнее время прохожие уже несколько раз становились жертвами нападений бродячих животных.Ситуацией с бездомными собаками на улицах Новосибирска заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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