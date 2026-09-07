Знаете, какой у меня талант? Не готовить! Да-да! Психологи рекомендуют меньше себя критиковать и больше себя любить и хвалить.
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