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РЖАКА

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Талант - "не готовить!"

Талант - "не готовить!"

Знаете, какой у меня талант? Не готовить! Да-да! Психологи рекомендуют меньше себя критиковать и больше себя любить и хвалить.

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