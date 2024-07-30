Утеряны документы (паспорт, свидетельства о рождении детей, снилсы), предположительно в районе ЦРБ. В светло-фиолетовой папке (полупрозрачная) Нашедшего просьба позвонить по номеру 89270685424.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Утеряны документы (паспорт, свидетельства о рождении детей, снилсы), предположительно в районе ЦРБ. В светло-фиолетовой папке (полупрозрачная) Нашедшего просьба позвонить по номеру 89270685424.