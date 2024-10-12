Джонсон заявил, что не ездил в Киев, чтобы сорвать мирную сделку

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах под названием Unleashed рассказал о своей первой поездке в Киев после начала российской спецоперации в 2022 году и ответил на обвинения в том, что он сорвал мирные переговоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии